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Сытник рассказал про обыски в Окружном админсуде

20.07.2020 14:54

Укринформ

Уголовное производство, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, уже передано в Национальное антикоррупционное бюро, раньше его детективы находились лишь в следственной группе по этому делу.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас там есть 7 подозреваемых судей, руководитель судебной администрации Украины и ряд физических лиц, — это те лица, которым сейчас объявлены подозрения. И только в пятницу (17 июля — ред) дело, которое касалось материала, полученного в ходе проведения негласных следственных действий, наконец в производстве НАБУ. Потому что подозрения, которые объявлялись в пятницу, происходили в рамках дела, которое было не в производстве Бюро, и детективы НАБУ находились в следственной группе. На сегодня орган расследования — антикоррупционное бюро, поэтому дальнейшие шаги — это меры пресечения и вопрос отстранения, при наличии оснований, от должностей", — сказал Сытник.

По его словам, в пятницу "в принципе, ничего нового не произошло".

"Год назад мы уже делали пресс-конференцию с уже бывшим руководителем департамента ГПУ (Сергеем Горбатюком — ред.), и тогда показывали часть этих записей. В дальнейшем все расследовалось, и расследовалось не нами, мы только помогали в расследовании… фактически это продолжение той истории, которая была год назад. Но сейчас уже проведено фоноскопическое исследование по поводу этих записей, которые были показаны частично год назад и частично сейчас, поэтому процесс продолжается", — подчеркнул он.

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Директор НАБУ уточнил, что в ОАСК много дел, которые касаются очень чувствительных вопросов государственного характера, "и как раз инкриминируется решение этих вопросов не законно, а именно с целью контроля и фактически захвата власти в государстве".

Как сообщал Укринформ, ранее в ОАСК заявили, что в их помещении проходят обыски и что "среди озвученных оснований — расследование "дел Майдана".

Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации (ГСА).

В НАБУ уточнили, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также глава ГСА Зеновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККСУ и ВСП.

По материалам: ukrinform.ru