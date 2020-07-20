Уже более 100 000 жителей «ДНР» получили российские паспорта: источник рассказал, почему жители оккупированного Донбасса готовы менять гражданство

На сегодняшний день уже более сотни тысяч жителей ОРДО получили российские паспорта. После того, как ослабили карантин, около тысячи людей в день оформляют российское гражданство.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

«Российский паспорт уже получили более 100 000 людей из «ДНР». Со 2 июля, как только разрешили въезд в РФ, каждый рабочий день около 1000 новых людей получают российские документы. Возобновились рейсы в Ростов для тех, кто уже едет забирать готовые паспорта».

Отмечается, что обязательным условием для получения паспорта РФ по упрощенной процедуре, является наличие «паспорта ДНР»:

«А вот оформить «паспорт ДНР» куда сложнее. Очередь на оформление уже расписана на полгода вперед. Те, кто сейчас подает бумаги на получение «паспорта ДНР» , получают талоны на место в очереди на конец осени».

Источник пишет, что когда спрашиваешь у людей, зачем им российский паспорт, то чаще всего отвечают о патриотизме, о скором присоединении псевдореспублик к России, о выгодных поездках и трудоустройстве в РФ:

«На данный момент жителям ОРДЛО выдают российские паспорта, но без одной важной детали — регистрации. Не секрет, что именно российская прописка дает возможность получать разные соцвыплаты и тому подобное. Поэтому сейчас стало больше «бизнесменов», которые предлагают новоиспеченным гражданам РФ купить недвижимость в России, дабы официально оформить прописку».

Что же касается Кремля, то здесь называют упрощённую выдачу документов жителям ОРДЛО не больше, чем гуманитарным жестом и отрицают, что будут присоединять Донбасс. Не так давно озвучил этот тезис Дмитрий Песков:

«Мы выдаем российские паспорта жителям «Л/ДНР» только с гуманитарных соображений».

Напомним, ранее мы писали, что РФ хочет до конца года выдать 800 000 паспортов жителя ОРДЛО.