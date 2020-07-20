<img class="aligncenter" title="В Минздраве заработала платформа по координации международной технической помощи " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/d152aa705206a6c7066501249b428196.jpg» alt=»В Минздраве заработала платформа по координации международной технической помощи» width=»100%» />

В Минздраве заработала платформа по координации международной технической помощи

20.07.2020 21:17

Укринформ

При Министерстве здравоохранения Украины создана платформа по координации международной технической помощи, главная задача которой — развитие сотрудничества с международными донорскими организациями.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

"В понедельник, 20 июля, состоялось первое заседание секторальной рабочей группы руководства Минздрава с представителями международных организаций, которые предоставляют Украине помощь в сфере здравоохранения. Таким образом, была создана платформа по координации международной технической помощи при Минздраве", — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это — учредительная встреча секторальной рабочей группы, главной задачей которой является развитие сотрудничества Минздрава с международным сообществом, обеспечение координации планов действий Министерства и планов доноров, а также мониторинг отраслевых реформ и роли в этом донорских организаций.

Сопредседателями секторальной рабочей группы определены: со стороны Минздрава — заместитель Министра по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко; со стороны международных партнеров — глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт.

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Как отмечается, сегодняшнее заседание группы состоялось в онлайн-режиме, а кроме руководства Минздрава участие в нем приняли представители почти 30 международных организаций, среди которых Бюро ВОЗ в Украине, Представительство ООН в Украине, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Глобальный фонд, Представительство Европейского Союза в Украине, а также посольства разных стран.

По итогам встречи стороны договорились о создании тематических подгрупп, которые будут отвечать за приоритетные направления работы. Кроме представителей Минздрава, к работе подгрупп будут привлечены эксперты подчиненных Министерству государственных учреждений и предприятий, представители профильных министерств, независимые эксперты и др.

Первые заседания тематических подгрупп планируются на август, сообщили в пресс-службе.

По материалам: ukrinform.ru