В ВОЗ рассказали когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что сейчас в мире тестируют более 20 различных вакцин от коронавируса.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DW«.
По словам Сумии Сваминатан, замглавы ВООЗ, массовая вакцинация людей против коронавируса может начаться уже в середине 2021 года:
«Сейчас в мире тестируют более 20 вакцины от COVID-19. Они на стадии клинических испытаний и мы верим, что хоть одна из них будет эффективной. Результаты тестирований мы можем получить уже в начале 2021 года».
Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что вакцину от коронавируса не стоит ждать ранее весны 2021 года.
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