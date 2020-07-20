В ВОЗ рассказали когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что сейчас в мире тестируют более 20 различных вакцин от коронавируса.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DW«.

По словам Сумии Сваминатан, замглавы ВООЗ, массовая вакцинация людей против коронавируса может начаться уже в середине 2021 года:

«Сейчас в мире тестируют более 20 вакцины от COVID-19. Они на стадии клинических испытаний и мы верим, что хоть одна из них будет эффективной. Результаты тестирований мы можем получить уже в начале 2021 года».

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что вакцину от коронавируса не стоит ждать ранее весны 2021 года.