Депутата от «ОПЗЖ» облили зеленкой прямо возле здания Верховной Рады(видео)

В немилость активиста попал нардеп Олег Волошин. Его, прямо рядом с парламентом, облили зеленкой.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода».

Во вторник, 21 июля, перед заседанием парламента с нардепом от «ОПЗЖ» Олегом Волошиным произошел инцидент — его облили зеленкой.

Мужчину, совершившего «нападение» на Волошина уже задержали. Свое имя называть он отказывается. По данным журналистов издания «Страна» он представился полиции как Степан Бандера.

После того, как он выплеснул зелёнку в лицо нардепа, между пострадавшим и «Бандерой» возник словесный конфликт. Они обозвали друг друга нецензурными выражениями.

Как сообщил чуть позже Олег Волошин, мужчина, который его облил, сделал это из-за высказываний нардепа о суверенитете Украины.

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

Напомним, ранее мы писали, что Вилкула облили зеленкой в Бердянске.