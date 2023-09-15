Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в Службе безопасности, сообщило, что в доме скандального политика при обыске обнаружили запрещенную символику СССР, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что правоохранители у Шуфрича обнаружили советские медали, двуглавых орлов страны-агрессора, георгиевские ленты и коллекцию кителей Вооруженных сил Российской Федерации.

Учитывая фотографии наград, СМИ допускает, что одиозный нардеп может быть «полководцем победы» и даже «ветераном» ВС РФ.

Напомним, в пятницу утром, 15 сентября, журналист Юрий Бутусов сообщил, что СБУ задержала Шуфрича. Правоохранители начали проводить обыски дома у скандального политика в селе Козин на Киевщине.