В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что нардепы от «ОПЗЖ» будут привлечены к ответственности. По словам Данилова, все шло к аресту Шуфрича и сейчас нужно задать вопрос о нахождении его однопартийцев в Раде, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что изменение названия не говорит о том, что эти депутаты изменили свою сущность. Он напомнил, что эти народные избранники призывали к нам РФ с телеэкранов, поэтому им «осталось недолго передвигаться», ведь их привлекут к ответственности.

Чиновник добавил, что некоторые нардепы от «ОПЗЖ» все еще находятся в Украине и продолжают появляться в эфирах российских пропагандистов.

Как сообщалось, Шуфрич, которого обвиняют в государственной измене, проведет в СИЗО как минимум два месяца.