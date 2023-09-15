О том, что силовики только приступили к проведению обысков у нардепа Шуфрича, однако ни о каком аресте речи пока не идет, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Укринформа».

Источник из СБУ сообщает, что Шуфричу лишь вынесли подозрение относительно государственной измены, поскольку Нестор тесно сотрудничал с ФСБ РФ и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, из офиса в Москве координировавшим работу российской агентурной сети в нашей стране.

В частности, исполняя задания Сивковича, Шуфрич попросту являлся обычным «рупором Кремля»: фигурант на регулярной основе утверждал, что Украина является «искусственным образованием». Таким образом, если Шуфрича все же отправят за решетку, у него появится больше времени на чтение «нормальной исторической литературы».

Ранее наш информационный портал писал о том, что суд заочно заключил под стражу бывшего министра здравоохранения Украины Степанова.