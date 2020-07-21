Дополнительная сессия ВНО: когда будут тесты и по каким предметам

21.07.2020 15:49

Укринформ

Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля тестированием по физике и завершится 10 августа тестированием по химии.

График дополнительной сессии ВНО обнародован на Facebook Украинского центра оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля тестированием по физике.

28 июля состоится ВНО по математике.

29 июля — ВНО по испанскому языку.

30 июля — ВНО по французскому языку.

31 июля — ВНО по немецкому языку.

3 августа состоится ВНО по английскому языку.

4 августа — тестирование по украинскому языку и литературе.

5 августа — тестирование по биологии.

6 августа — тестирование по Истории Украины.

7 августа — тестирование по географии.

10 августа — тестирование по химии.

Результаты пробной сессии ВНО будут известны 14 августа.

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Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля состоялась основная сессия внешнего независимого тестирования. 16 июля экспертная комиссия при УЦОКО определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по математике и физике. 23 июля экспертная комиссия определит порог "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии, а 28 июля – по географии и химии.

По материалам: ukrinform.ru