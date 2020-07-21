Дополнительная сессия ВНО: когда будут тесты и по каким предметам
Дополнительная сессия ВНО: когда будут тесты и по каким предметам
21.07.2020 15:49
Укринформ
Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля тестированием по физике и завершится 10 августа тестированием по химии.
График дополнительной сессии ВНО обнародован на Facebook Украинского центра оценивания качества образования.
Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля тестированием по физике.
28 июля состоится ВНО по математике.
29 июля — ВНО по испанскому языку.
30 июля — ВНО по французскому языку.
31 июля — ВНО по немецкому языку.
3 августа состоится ВНО по английскому языку.
4 августа — тестирование по украинскому языку и литературе.
5 августа — тестирование по биологии.
6 августа — тестирование по Истории Украины.
7 августа — тестирование по географии.
10 августа — тестирование по химии.
Результаты пробной сессии ВНО будут известны 14 августа.
Читайте также: В Киеве подготовили 20 пунктов для проведения дополнительной сессии ВНО
Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля состоялась основная сессия внешнего независимого тестирования. 16 июля экспертная комиссия при УЦОКО определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по математике и физике. 23 июля экспертная комиссия определит порог "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии, а 28 июля – по географии и химии.
По материалам: ukrinform.ru