Хищения в Энергоатоме: фигуранты дела Мартыненко отказались от адвокатов

21.07.2020 11:03

Укринформ

В Высшем антикоррупционном суде во время заседания по делу о завладении средствами госпредприятий "НАЭК" Энергоатом " и "ВостГОК", в котором обвиняемым является эксдепутат Николай Мартыненко, фигуранты массово отказались от своих адвокатов.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что это заседание состоялось 20 июля.

“Во время судебного разбирательства обвиняемые заявили об отказе от своих защитников. Коллегия судей ВАКС приняла этот отказ. Отныне у обвиняемых есть три дня для привлечения новых защитников. Если обвиняемые не будут привлекать других защитников, защитники будут привлечены в порядке, предусмотренном ст. 49 УПК, для осуществления защиты по назначению”, — говорится в сообщении.

В суде напомнили, что обвиняемыми по этому делу являются 8 человек, и им инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" на общую сумму 6 млн 400 тысяч гривень и завладение средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долларов.

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"Во время предыдущего судебного заседания поведение защитников обвиняемых было показательно ненадлежащим. Поэтому коллегия судей обратилась в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по привлечению к дисциплинарной ответственности 5 адвокатов", — проинформировали в ВАКС.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева 22 октября 2018 г. начал рассмотрение дела об экс-депутате Мартыненко. Кроме него, по делу проходят, в частности, еще Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами "Нафтогаза Украины", "Объединенной горно-химической компании", "Востгок" и "Ядерного топлива".

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение денежными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для этого предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. грн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении денежными средствами ГП "Востгок" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions — und Handelsgesellschaft mbH.

2 октября 2019 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева передал это дело ВАКС.

По материалам: ukrinform.ru