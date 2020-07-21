КПВВ на Донбассе: Пушилин рассказал, когда НВФ разрешат свободно пересекать линию разграничения

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин рассказал, когда «власти ДНР» отменят ограничения на пересечение подконтрольных НВФ пунктов пропуска на Донбассе. По его словам, это произойдет только «после того, как в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Как известно, подконтрольный НВФ пункт пропуска «Еленовка» работает только по разрешению «межведомственного штаба». Кроме того, действует ряд ограничений на пересечение пункта пропуска. Въехать на оккупированную территорию можно только по разрешению «межведомственного штаба», а выехать из ОРДЛО, только при наличии прописки на подконтрольной Украине территории.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «власти республики» отменят все ограничения, после стабилизации эпидемиологической ситуации в Украине.

«Мы не можем сейчас рисковать жизнью и здоровьем жителей «республики»», — заявил Пушилин.

Ранее информационный ресурс из ОРДЛО писал, что «власти ДНР» специально наперед не разглашают дату открытия КПВВ. НВФ не позволяют людям спланировать свои поездки, и таким образом, люди остаются на оккупированной территории.

Напомним, ранее мы писали, что источник сообщил неутешительную информацию об открытии «границы» между «ДНР» и «ЛНР».