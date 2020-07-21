Луцкий террорист разрешил полиции передать воду заложникам: Геращенко сообщил о первых результатах переговоров с захватчиком

Террорист «Максим Плохой», который сегодня, 21 июля, захватил в Луцке автобус с людьми, разрешил полиции принести воду заложникам. Данной информацией поделился заместитель руководителя МВД Украины Антон Геращенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Антона Геращенко.

Антон Геращенко сообщил, что Максим Кривош, который с утра удерживает в автобусе заложников, пошел на важные уступки. Захватчик все-таки разрешил, чтобы людям, которых он удерживает, принесли воду.

Известно, что ответственная миссия передать воду заложникам, была возложена на заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.

Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль. Gepostet von Антон Геращенко am Dienstag, 21. Juli 2020

Стоить отметить, что террорист «Максим Плохой» все еще продолжает удерживать в автобусе людей, который он захватил сегодня утром, 21 июля.

На данный момент в Луцке находится руководитель МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, захватчик выдвинул ультиматум главе государства.

Ранее мы писали, что МВД установило личность террориста, который захватил автобус с людьми в Луцке.