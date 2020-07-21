Луцкий террорист выдвинул ультиматум Зеленскому и дал полчаса на выполнение

Луцкий террорист Максим Кривош (Плохой) выдвинул ультиматум президенту Зеленскому, и на выполнение своего требования дал полчаса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Требование террориста заключается в том, чтобы Зеленский записал видео, в котором прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года выпуска.

«На его странице пусть сделает это видео. Это 5 минут времени займет. 5 минут, и спасти сколько людей», — передала слова Кривоша одна из женщин-заложниц по телефону.

Суть требования заключается в том, чтобы президент прочитал текст: «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».

Как известно, Кривош удерживает 10 заложников в автобусе уже более 8 часов. Периодически постреливая и взрывая гранаты. По последним данным, все заложники живы и невредимы.

Ранее сообщалось о том, что МВД установило личность террориста, захватившего автобус в Луцке.