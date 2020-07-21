МВД установило личность террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке: что известно о Максиме Плохом

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили личность террориста, захватившего автобус в Луцке.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Им оказался некий Максим Плохой. По-видимому, решил подтвердить статус своей фамилии.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина сам сообщил о захвате, позвонив в полицию, и представившись эти именем.

В Сети появилась информация о деталях его биографии. Отмечается, что он был пациентом психиатрической клиники. Сотрудниками МВД в настоящее время проверяется подлинность имени террориста.

По информации, появившейся в Сети, существует книга, де автором указан человек с таким именем, которая была опубликована в 2014 году.

По словам Геращенко, на место события вылетел глава МВД Аваков и начата спецоперация по освобождению заложников.

Ранее сообщалось о том, что ситуация на Донбассе приобретает признаки неуправляемого коллапса.