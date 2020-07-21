МОН запускает серию роликов о поступлении в вузы

Видео

21.07.2020 19:28

Укринформ

Министерство образования и науки запускает серию видеоразъяснений относительно поступления в учреждения высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Накануне начала основного этапа вступительной кампании МОН традиционно запускает серию видеоразъяснений по наиболее распространенным вопросам, которые беспокоят будущих студентов и их родителей", — говорится в сообщении.

Первый ролик — о вступительных экзаменах и творческих конкурсах — уже доступен на сайте МОН в разделе «Вступительная кампания 2020» и на официальном YouTube-канале Министерства.

Не позднее чем 24 июля во всех учреждениях высшего образования должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы. В ролике эксперты МОН рассказывают о том, кто, как и когда должен сдавать вступительные экзамены либо участвовать в творческих конкурсах.

Читайте также: Вступительная кампания: за консультациями в МОН уже обратились почти 5 тысяч человек

К примеру, для поступающих на бюджет творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться в несколько потоков. Это сделано для того, чтобы поступающие имели больше возможностей для поступления в различные вузы в случае совпадения дат проведения этих испытаний.

В целом вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проходить для поступающих на места государственного заказа с 1 по 12 августа, на контракт — с 1 до 22 августа.

Видеоразъяснения также будут сопровождаться соответствующими инфографиками, которые просто и доступно будут иллюстрировать основные этапы вступительной кампании. Они будут размещаться в разделе «Вступительная кампания 2020» на официальном сайте МОН, распространяться в соцсетях и через средства массовой информации.

База видеоразъяснений и инфографик для поступающих на бакалавра, младшего бакалавра и на магистра будет пополняться новыми материалами до 1 августа — начала основного этапа вступительной кампании 2020.

По материалам: ukrinform.ru