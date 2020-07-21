Новый характер работы КПВВ: в «Минфин ДНР» заявило о серьезных изменениях

Самопровозглашенные «власти ДНР» подвели итоги практики использования так называемых «гуманитарных коридоров» на КПВВ. В «республике» заявили о большом успехе в налаживании работы КПВВ и пообещали выйти на новый уровень эффективности работы пропускных пунктов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Источник приводит высказывание представителя «Мининформ ДНР» в котором сказано о крайне положительной оценке успехов работы КПВВ со стороны «руководства ДНР». Отмечается, что каждый новый день работы «гуманитарных коридоров» их эффективность увеличивалась, и есть вероятность, что прогресс продолжится.

«Можно констатировать, что процесс работы КПВВ налажен хорошо. Проблем и жалоб со временем становится все меньше. Говоря фактами, можно привести следующие цифры: общее количество оформленных автомобилей на выезд 12, зафиксировано 115 людей. Вместе с тем, в ДНР заехало 11 автомобилей и 152 человека», — отмечает источник.

Напомним, как сообщалось ранее, украинская разведка обнаружила уязвимое место «ДНР»: боевая ситуация может резко измениться.