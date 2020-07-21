Повышение минималки в Украине: деньги нашли, в чем выгода для пенсионеров

В 2020 году украинцев ожидает повышение минимальной заработной платы с 4723 до 5000 гривен.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщили в министерстве финансов, на это уже есть в бюджете деньги. А вот для обеспечения анонсированного увеличения минималки в 2021 году ресурсов пока нет.

По словам министра финансов Сергея Марченко, от повышения минималки должны выиграть местные бюджеты и Пенсионный фонд. Именно туда поступает большая часть средств от налога на зарплату (НДФЛ и ЕСВ).

Поступления в Госбюджет тоже увеличатся, но при этом одновременно придется больше тратить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

«Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично», — отметил Марченко.

Вместе с тем, министр считает, что поднимать минималку надо, предварительно просчитав будущие нагрузки на бюджет страны и влияние на экономику.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам Украины повысят выплаты.