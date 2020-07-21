Прогноз погоды на 22 июля 2020 года: в западных и северных областях Украины свежо и прохладно

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 22 июля в Украине жарко, за исключением западных и северных регионов, которые будут овеяны прохладой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в среду, 22 июля, будет разная в разных регионах. Свежо и прохладно будет в северных и западных областях. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных территорий будет жарко, местами пройдут дожди.

«Значительно свежее будет воздух на севере Украины, в западных областях и так не жарко, также несколько снизится температура воздуха на Винниччине и части Черкасской области», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в этих областях поднимется до +20…+25 градусов. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных регионов будет жарче – +25…+32 градуса.

Ветер будет северо-западный, умеренный.

На большей части территории Украины будет сухо. Дожди вероятны на Прикарпатье, Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве также будет свежо, воздух прогреется до +22…+24 градусов. Дожди не прогнозируются.

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