Свидетель по делу Гандзюк пошел на сделку со следствием и получил условный приговор

21.07.2020 10:09

Укринформ

Свидетель по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

Павел Пилипенко получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос Укринформа.

"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко — ред.)", — говорится в сообщении.

В частности, как сообщают в Офисе генпрокурора, Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 года у здания Олешковской РГА Херсонской области, сопровождавшихся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Ранее СМИ сообщали, что Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

В частности, по данным СМИ, Пилипенко получил 5 лет условно с испытательным сроком за массовые беспорядки возле Олешковского райсовета в 2018 году, и такое решение 9 июля принял Каховский суд Херсонской области.

Как сообщалось, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, однако 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

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В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня председателю Херсонского облсовета Николаю Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.

13 июля суд оставил под стражей Мангера. Позднее суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.

15 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дела для подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк и их защитников до 24 августа.

По материалам: ukrinform.ru