У "луцкого террориста" были сообщники, некоторых уже задержали — Аваков

21.07.2020 22:48

Укринформ

У Максима Кривоша, который удерживал заложников в Луцке, были сообщники, некоторые уже задержаны.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге после завершения спецоперации по освобождению заложников, которых удерживал 12 часов "луцкий террорист", сообщает корреспондент Укринформа.

"Его ("луцкого террориста" — ред.) сообщники задержаны, в том числе несколько часов тому назад в Харькове один товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и т. д." — сказал министр.

В свою очередь первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий сообщил, что Кривош готовился заранее к операции по захвату заложников и имел сообщников. "Готовился. У него есть сообщники. Сейчас по сообщникам работают, уже некоторые задержаны", — сказал он.

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Как сообщалось, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Имя подозреваемого в захвате заложников — Максим Кривош, он был дважды судим, отсидел в целом 10 лет за тяжкие преступления.

В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей.

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Около 22 часов состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Всех заложников освободили, террориста — задержали.

По материалам: ukrinform.ru