Департамент по "делам Майдана" временно возглавил прокурор Донской

22.07.2020 02:37

Укринформ

Алексей Донской стал новым и.о. руководителя Департамента по "делам Майдана".

Изменения в руководстве были подписаны генпрокурором Ириной Венедиктовой 17 июля, сообщает Watchers.

Заместителем и.о. руководителя Департамента Донского назначен Иванов, который ранее возглавлял один из отделов в этом подразделении.

Сам Донской в комментарии изданию сообщил, что в реорганизованном департаменте не будет группы прокуроров, которые требовали отпустить для обмена беркутовцев, обвиняемых в расстрелах активистов Майдана.

"В реорганизованном Департаменте не будет прокуроров Мисяка, Куцого, Шевеленко, Суботина, которые принимали участие в суде по изменению меры пресечения для обмена беркутовцам, обвиняемым в расстреле на Институтской, и требовали их отпустить из-под стражи", — говорится в сообщении.

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До этого Донской был заместителем руководителя этого департамента. Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, отстранить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной Сотни.

Он уже 6 лет является прокурором в деле о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского с этого дела. Это сделали для того, чтобы поменять пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах протестующих.

Фото: @watchersdotmedia

По материалам: ukrinform.ru