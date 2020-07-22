Кабмин инициирует штрафы за препятствование в проведении пожарных проверок

22.07.2020 15:27

Укринформ

Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности».

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

В пояснительной записке говорится, что данный законопроект направлен на предупреждение возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций техногенного характера путем исключения возможности создания препятствий для проведения проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Подчеркивается, что в целом законодательство обязует субъектов хозяйствования допускать должностных лиц органа госнадзора к осуществлению мероприятий госконтроля, «однако практика свидетельствует о пренебрежении владельцами и руководителями предприятий, учреждений, организаций и другими юридическими лицами этим требованием».

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Так, по данным МВД, только в 2019 году было невозможно осуществить меры госконтроля в сфере техногенной и пожарной безопасности в 2020 случаях, в том числе из-за недопуска к проведению проверок.

В связи с этим новым законопроектом предлагается решить эту проблему путем внедрения административной ответственности за препятствование деятельности уполномоченным должностным лицам центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госнадзор в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок.

В частности, данным законопроектом планируется дополнить КУоАП новой статьей — 18514 — «Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок».

Предлагается предусмотреть наказание по этой статье в виде штрафа от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предлагается определить наказание за то же деяние, совершенное повторно в течение года, в виде наложения штрафа от 2 до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В этом документе предусматривается предоставление возможности судьям районных, районных в городах, городских или городских районных судов рассматривать дела о таких админнарушениях.

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Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право полицейским и должностным лицам органа госнадзора в сфере техногенной и пожарной безопасности составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренное статьей 18514 КУоАП.

«В связи с тем, что правонарушители могут не предоставлять возможность оформить протокол по статье 18514 КУоАП, предлагается предоставить возможность полицейским проводить административное задержание до установления личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности уполномоченным должностным лицам центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль ) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок путем внесения изменений в статью 262 КУоАП», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, как отмечается, прогнозируемо будет способствовать обеспечению надлежащего уровня защиты жизни и здоровья граждан.

В случае принятия этого документа как закона, он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

По материалам: ukrinform.ru