Неожиданная реакция Маска на захват людей в Луцке: изобретатель подобрал всего одну фразу

Изобретатель из Америки, а также предприниматель Илон Маск решил прокомментировать захват заложников в Украине. Опубликовал комментарий бизнесмен в американском издании The New York Times. Маск назвал это происшествие обычным днем в 2020 году.

Об этой информации сообщил сам Маск в «Твиттере» издания, передает «НБН».

«Мужчина с огнестрельным оружием и взрывчаткой задержал в автомобиле 13 заложников. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский одобрил документальный фильм, который снял Хоакин Феникс о жестоком обращении с животными», — сказано в издании.

A man with a firearm and explosives took 13 hostages and demanded Ukraine’s president endorse a documentary narrated by Joaquin Phoenix about animal abuse. The president complied and the hostages were released. https://t.co/C8CoRsX1Lg

