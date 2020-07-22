Неожиданная реакция Маска на захват людей в Луцке: изобретатель подобрал всего одну фразу

Общество
Родион Власов0
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Изобретатель из Америки, а также предприниматель Илон Маск решил прокомментировать захват заложников в Украине. Опубликовал комментарий бизнесмен в американском издании The New York Times. Маск назвал это происшествие обычным днем в 2020 году.

Илон Маск
Илон Маск. Фото — ITC.ua

Об этой информации сообщил сам Маск в «Твиттере» издания, передает «НБН».

«Мужчина с огнестрельным оружием и взрывчаткой задержал в автомобиле 13 заложников. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский одобрил документальный фильм, который снял Хоакин Феникс о жестоком обращении с животными», — сказано в издании.

Многие люди начали комментировать данное происшествие. Не прошел мимо этой новости и известный изобретатель Илон Маск. Его комментарий звучит следующим образом: «Просто еще один день в 2020 году».

Под его комментарием собралось множество лайков. Очевидно, люди были согласны с тем, что в этом году случилось множество неприятных происшествий.

Как сообщалось ранее, 8 областей Украины в зоне риска – Мураев сообщил об угрозе новых восстаний по всей стране.


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