Разворовывают «гуманитарную» помощь от РФ, отбирают дома и не только: источник рассказал, чем промышляют сотрудники «МЧС» в «ДНР»

Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что так называемое «МЧС» в «ДНР» превратилось в «мафиозную организацию». Ресурс пишет, что сотрудники «МЧС» выписывают себе высокие премии, разворовывают «гуманитарную» помощь от РФ, отбирают дома и квартиры у жителей оккупированной Донецкой области и не только.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, чем промышляют в «ДНР» сотрудники так называемого «МЧС». По информации ресурса, «руководство министерства» ежеквартально начисляет премии всему личному составу, но премии работники так и не получают. Автор публикации предполагает, что огромные суммы «разошлись по карманах» «руководства МЧС ДНР». Но и это еще далеко не все. По информации ресурса, сотрудники «МЧС ДНР» разворовывают «гуманитарную» помощь от РФ.

« «Министерство» было замечено в разворовывании гуманитарных грузов из РФ. Также поговаривали, что об использовании сотрудников «МЧС» в качестве бесплатной рабочей силы для ремонта фасада гостиницы в центре оккупированного Донецка, которая на той момент принадлежала одному из «министров », — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс пишет, что сотрудники «МЧС ДНР» отбирали дома и квартиры, препятствовали развитию малого и среднего бизнеса в «республике».

Автор публикации пишет, что данная ситуация из разряда «все знают, но все молчат».

«В общем, за каких-то пять лет «МЧС ДНР» превратилось в подобие мафиозной организации», — подытожил ресурс.

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