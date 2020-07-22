Решение на грани принятия – Пушилин анонсировал важные изменения в «ДНР»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин ранее уже заявлял о том, что «власти республики» намерены сократить комендантский час в «ДНР». Сегодня, 22, июля, как сообщают информационные ресурсы из ОРДЛО, главарь «ДНР» подтвердил свои слова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Когда именно на всей территории «ДНР» сократят комендантский час, как это было ранее сделано в подконтрольном боевикам «ДНР» Седово, Пушилин не сообщил. Он лишь отметил, что это произойдет скоро. По словам Пушилина, данный вопрос еще будет обсуждаться с представителями «силовых структур» «ДНР».

«Не могу сказать, что это произойдет прямо завтра, но решение уже на грани принятия», — заявил Пушилин.

Главарь террористов отметил, что комендантский час в «республике» будет сокращен по примеру курортного поселка Седово. В Седово, как известно, режим комендантского часа действует с 00.00 до 04.00.

А вот отменять комендантский час на оккупированной территории Донецкой области боевики «ДНР» не планируют. С такой категоричной позицией ранее выступил «глава ДНР» Пушилин.

Ранее мы сообщали, что источник сообщил, когда могут открыть «границу» между «ДНР» и «ЛНР».