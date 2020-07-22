Решение на грани принятия – Пушилин анонсировал важные изменения в «ДНР»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин ранее уже заявлял о том, что «власти республики» намерены сократить комендантский час в «ДНР». Сегодня, 22, июля, как сообщают информационные ресурсы из ОРДЛО, главарь «ДНР» подтвердил свои слова.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — dan-news.info

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

Когда именно на всей территории «ДНР» сократят комендантский час, как это было ранее сделано в подконтрольном боевикам «ДНР» Седово, Пушилин не сообщил. Он лишь отметил, что это произойдет скоро. По словам Пушилина, данный вопрос еще будет обсуждаться с представителями «силовых структур» «ДНР».

«Не могу сказать, что это произойдет прямо завтра, но решение уже на грани принятия», — заявил Пушилин.

Главарь террористов отметил, что комендантский час в «республике» будет сокращен по примеру курортного поселка Седово. В Седово, как известно, режим комендантского часа действует с 00.00 до 04.00.

А вот отменять комендантский час на оккупированной территории Донецкой области боевики «ДНР» не планируют. С такой категоричной позицией ранее выступил «глава ДНР» Пушилин.

Ранее мы сообщали, что источник сообщил, когда могут открыть «границу» между «ДНР» и «ЛНР». 

 

 


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