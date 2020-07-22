Семьям погибших в АТО и бойцам, получившим инвалидность, выделили 13 миллионов помощи

Общество
Таисия Слепцова0
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Семьям погибших в АТО и бойцам, получившим инвалидность, выделили 13 миллионов помощи

Семьям погибших в АТО и бойцам, получившим инвалидность, выделили 13 миллионов помощи

22.07.2020 17:31

Укринформ

Кабинет министров выделил почти 13,15 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Целью принятия проекта распоряжения является предоставление Минветеранов средств из резервного фонда государственного бюджета… в сумме 13,149,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 5 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 15 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции», — говорится в пояснительной записке.

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Как сообщалось, в соответствии с Порядком назначения и выплаты единовременной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности участников АТО денежная помощь выплачивается: в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности в размере I группа — 250 прожиточных минимумов, II группа — 200, III — группа 150 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату установления инвалидности; в случае гибели (смерти) в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату гибели (смерти).

По материалам: ukrinform.ru


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