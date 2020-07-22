В отношении двух бывших "беркутовцев" по делу Майдана завершили расследование

22.07.2020 21:32

Укринформ

Следователи завершили расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" в деле разгона протестов на Майдане Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года. Еще одному сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса генерального прокурора, следователями Государственного бюро расследований 21 июля 2020 года завершено досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", — отмечается в сообщении.

Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года "беркутовцы" превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранители применили к нему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

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Кроме того, по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР 22 июля 2020 года сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве, в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц, и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель препятствовал проведению собрания на Майдане Независимости в г. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершения в этот день пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

По материалам: ukrinform.ru