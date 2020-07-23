Под Печерским судом — акция в поддержку ветерана, который облил Волошина зеленкой

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23.07.2020 13:38

Укринформ

Под Печерским районным судом г. Киева продолжается акция "они пришли за ветеранами" в поддержку ветерана АТО Александра Погребиского. Ему суд будет избирать меру пресечения за то, что облил зеленкой народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Народные депутаты, активисты и ветераны АТО/ООС держат флаги, плакаты «Руки прочь от патриотов!» и скандируют лозунги «Патриот не враг!», «Зе! Воюй с Россией, а не с патриотами».

Погребискому инкриминируют нападение на государственного деятеля и выдвигают обвинение по статье 346 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Как сообщалось, 21 июля столичная полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины Олега Волошина.

Задержанных для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного доставили до Печерского управления полиции.

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Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проверка продолжается.

Как сообщал Укринформ, 21 июля перед началом внеочередного заседания парламента народного депутата парламентской фракции “Оппозиционная платформа За жизнь” Олега Волошина облили зеленкой во дворе Верховной Рады.

По материалам: ukrinform.ru