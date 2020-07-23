Прогноз погоды на 24 июля 2020 года: в Украине тепло и солнечно, кроме Закарпатье

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 24 июля в Украине тепло и солнечно за исключением Закарпатской области, где пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в пятницу, 24 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Исключением станет лишь Закарпатская область, где в течение дня пройдут дожди с грозами.

Теплее всего, даже жарко будет на юге и в Запорожье, где воздух прогреется до +28…+30 градусов.

Немного прохладнее будет на востоке и в центре Украине, здесь ожидается 25-27 градусов тепла. На Западе еще холоднее, здесь будет +23…+26 градусов.

Исключением в синоптической ситуации Украины является Закарпатье. Здесь в течение дня ожидаются дожди с грозами. Ночью не исключаются дожди в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве на протяжении всего дня также будет тепло и солнечно. Дождей не будет, а температура воздуха будет на уровне приятных +26 градусов.

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