"Проходной" порог ВНО по иностранному языку — 17 баллов

23.07.2020 14:30

Укринформ

Экспертная комиссия по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования определила консолидированный порог «сдал / не сдал» по иностранным языкам на уровне 17 баллов (на 2 балла ниже, чем в прошлом году).

Об этом сообщили по итогам заседания комиссии 23 июля, которое транслировалось в режиме онлайн на YouTube-канале Украинского центра.

Результаты участников по шкале 100-200 баллов и по 12-балльной шкале (по предметам, результаты тестирований по которым засчитывают как оценку за ГИА) будут размещены на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

Как сообщалось, 17 июля экспертная комиссия приняла решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике — 12.

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Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по географии и химии состоится 28 июля.

По материалам: ukrinform.ru