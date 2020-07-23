Учебный год стартует 1 сентября: в Минобразования объяснили условия

23.07.2020 15:07

Укринформ

Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах, но с учетом карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Подавляющее большинство учащихся 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил по-прежнему в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения о возможных действиях и решениях в условиях адаптивного карантина. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Министерства здравоохранения, с главным государственным санитарным врачом, отрабатываем различные сценарии", — отметил в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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В МОН напомнили, что с 1 августа 2020 года в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из регионов или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается один из уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 – “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный”. Уровень определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам оценки эпидемических показателей в регионе.

В частности, на территории регионов с “оранжевым” уровнем опасности запрещено посещать заведения образования соискателями в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

На территории регионов с “красным” уровнем опасности соискателям образования запрещено посещать учебные заведения.

На территории регионов с “оранжевым” и “красным” уровнем эпидемической опасности органы государственной власти и местного самоуправления могут применять дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в пределах компетенции.

Правительство также разрешило проводить аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в удаленном (дистанционном) режиме, а также принимать решение об условной (отложенной) аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось, Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года – не исключено, что учебный процесс будет проходить в смешанной форме.

По материалам: ukrinform.ru