Астролог Оксана Костюк сообщила об окончании «Карнавала безумия» и начале нового благоприятного астрологического периода

По словам астролога высшей категории Оксану Костюк, заканчивается опасный период 2020 високосного года, который уже окрестили «Карнавалом безумия».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

С точки зрения астрологии, наступает период, благоприятный в той или иной степени для представителей каждого знака Зодиака в реализации задуманных планов.

«Я всех поздравляю — мы пережили эти безумные 1,5 месяца затмений, ретроградностей Меркурия и Венеры. Теперь можете мечтать, загадывать, планировать и получать желаемое», — заявила астролог.

Вместе с тем, Костюк высказала предостережение о том, что в ноябре 2020 года начнется новый неблагоприятный период. При этом она отметила, что до ноября достаточно времени, чтобы реализовать свои самые сокровенные планы.

По ее словам, Юпитер в своем знаке даст возможность всем хорошо заработать.

«Но вернувшись в Козерог в ноябре, опять заставит подвязать поясочек, но не на 5 месяцев, а уже пока не засветится в Рыбах — весной 2022 года», — резюмировала Костюк.

Ранее сообщалось о том, что названы знаки Зодиака, которые в августе кажутся под защитой высших сил.