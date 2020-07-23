Названы знаки Зодиака, которые в августе окажутся под защитой высших сил

Последний месяц лета будет весьма благоприятным для представителей некоторых знаков Зодиака.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Астрологи рассказали, какие Зодиаки в конце лета окажутся под защитой высших сил.

Овен

Для Овнов в августе откроется шикарная возможность для раскрытия своего потенциала и демонстрации своих лучших качеств. Если раньше, возможно, им приходилось сдерживаться от различных инициатив, чтобы не попасть в неблагоприятную ситуацию, то в этот период Овны могут свободно идти на риск и не бояться участвовать в различных авантюрах. Именно в августе высшие силы будут на их стороне и уберегут представителей этого знака Зодиака от любых неприятностей.

Дева

За Девами в августе также пристально будет следить ангел-хранитель, поэтому они могут забыть об осторожности, расслабиться и смело приступать к чему-то новому. Для Дев исчезнет необходимость в подавлении своих фантазий и тайных желаний, им нужно попробовать что-то новое, выйдя за привычные рамки. Все возможные изменения в жизни Дев окажут положительное влияние как на профессиональную деятельность, так и на личную жизнь.

Скорпион

Конец лета будет весьма удачным периодом и для Скорпионов, на которых высшие силы окажут свое покровительство. Они получат возможность для полноценной демонстрации всех своих сил и возможностей на профессиональной ниве. В этот период представителям этого знака не стоит бояться идти на риск и смело вступать в борьбу с конкурентами. У них появится возможность в этот период обзавестись полезными знакомствами и окружить себя полезными и влиятельными людьми. Это позволит Скорпионам в короткие сроки добиться прекрасных результатов.

Ранее сообщалось о том, каким знакам Зодиака крупно повезет в конце июля.