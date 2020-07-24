От избирателей не будут требовать «прописки» — решение ЦИК
От избирателей не будут требовать "прописки" — решение ЦИК
Видео
24.07.2020 21:03
Укринформ
Центральная избирательная комиссия на заседании 24 июля приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса.
Об этом говорится в сообщении ЦИК.
В частности, на заседании комиссия приняла три акта — в указанных документах исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя.
Читайте также: В ЦИК назвали особенности выборов-2020
"В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом", — пояснили в ЦИК.
Как сообщалось, в Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса. Изменить место голосования можно до 9 августа.
Читайте также: В Украине вступило в силу постановление о местных выборах в 2020 году
15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.
По материалам: ukrinform.ru