От избирателей не будут требовать "прописки" — решение ЦИК

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24.07.2020 21:03

Укринформ

Центральная избирательная комиссия на заседании 24 июля приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

В частности, на заседании комиссия приняла три акта — в указанных документах исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя.

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"В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом", — пояснили в ЦИК.

Как сообщалось, в Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса. Изменить место голосования можно до 9 августа.

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15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru