Пушилин возмущен: главарь «ДНР» заявил, что стал жертвой «украинских спецслужб»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что его аккаунты в социальных сетях «Вконтакте» и Twitter были взломаны. В этом главарь террористов обвинил «украинские спецслужбы».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что его личные аккаунты в социальных сетях «Вконтакте» и Twitter были взломаны. По словам главаря террористов, в аккаунтах к которым он потерял доступ, кто-то пишет посты. По словам Пушилина, все, что было написано в его аккаунтах после взлома, не имеет к нему никакого отношения.

Возмущенный главарь незаконной «республики» заявил, что это дело рук «украинских спецслужб».

Кроме того, Пушилин заявил, что недавно активизировался его старый телефонный номер украинского оператора. Пушилин считает, что его могут использовать «украинские спецслужбы» для разного рода провокаций.

«Прошу быть внимательными и не реагировать на возможные провокационные обращения с этого номера», — заявил Пушилин.

Пушилин добавил, что доступ к своему аккаунту в соцсети «Вконтакте» он уже восстановил. А вот социальной сетью Twitter он все еще не пользуется.

Ранее мы сообщали, что источник рассказал, почему «ДНР» невыгодно открывать «границу» с Украиной.