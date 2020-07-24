Смотреть онлайн-ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

PR

24.07.2020 17:43

Укринформ

Наслаждайтесь просмотром любимых ТВ программ в любое удобное для вас время с интернет-телевидением от Ланет.TV

С каждым годом все больше телезрителей выбирают смотреть ТВ онлайн. Инновационный сервис интернет-вещания Ланет.TV предлагает пользователям высокое качество изображения, большое количество культовых ТВ каналов онлайн, мобильность просмотра и множество других преимуществ, которые делают пользование онлайн-ТВ по-настоящему приятным и удобным.

С интернет-телевидением от Ланет.TV каждый пользователь получает возможность самостоятельно управлять просмотром, смотреть каналы онлайн на любом удобном устройстве в любое удобное время. Больше не придется менять планы, ведь ожидаемый футбольный матч, кульминация сериала или реалити-шоу в прямом эфире доступны теперь не только на экранах телевизоров и ноутбуков, но и на любых других андроид-устройствах с доступом к Интернету. Более того, с онлайн-ТВ от Ланет.TV можно смотреть любимые передачи онлайн сразу на нескольких экранах одновременно. Члены вашей семьи не будут тратить время на поиск компромиссов, ведь с онлайн-телевидением каждый сможет выбрать интересный контент, а поможет в этом интерактивная телепрограмма.

К тому же, благодаря функции паузы и перемотки видео до 2-х часов, пользователи сервиса могут самостоятельно управлять просмотром. Если вы все еще не понимаете, как смотреть ТВ через Интернет, самое время это изменить, ведь до 01.09.2020 все новые пользователи сервиса Ланет.TV могут воспользоваться публичным промокодом tv_lito, активировав который вы получите по 75 грн на основной и бонусный счета. Этих средств хватит, чтобы заказать пакет /BAZA на 15 недель, в котором собраны самые популярные отечественные и зарубежные телеканалы в Full HD-качестве. Воспользоваться промокодом tvpause могут не только новые пользователи, но и абоненты, которые уже зарегистрированы в сервисе Ланет.TV, однако до сих пор не пользовались публичными промокодами и платными подписками.

Чтобы подключить Ланет.TV и смотреть телевизор онлайн, достаточно сделать

всего несколько шагов:

зарегистрироваться на сайте сервиса или с помощью приложения;

активировать промокод;

оформить подписку на выбранный вами пакет;

наслаждаться просмотром любимых телепрограмм и многочисленными

преимуществами ТВ онлайн.

С интернет-телевидением вы получаете неограниченный доступ к лучшим ТВ программам в Full HD-качестве! Смотреть СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и множество других любимых каналов становится еще проще с инновационным сервисом Ланет.TV.

По материалам: ukrinform.ru