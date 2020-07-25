Прогноз погоды на 25 июля 2020 года: на западе Украины не прекращаются дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 25 июля в Украине тепло и солнечно за исключением западных и части центральных областей, где пройдут дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В восточных и южных областях возможна переменная облачность, но осадки не ожидаются.

«Жителям западных, Житомирской и Винницкой областей следует быть готовыми к кратковременным дождям и грозам», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в субботу ожидается высокой – +25…+28 градусов. На юге Украины еще жарче, там термометры будут показывать +30ºС.

В Киеве 25 июля без существенных осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой.

Ранее сообщалось о погоде на 24 июля 2020 года.