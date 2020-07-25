Прогноз погоды на 25 июля 2020 года: на западе Украины не прекращаются дожди

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 25 июля в Украине тепло и солнечно за исключением западных и части центральных областей, где пройдут дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 25 июля 2020.
На большей части территории Украины тепло солнечно, лишь на Западе дожди. Фото: 24tv.ua.

В восточных и южных областях возможна переменная облачность, но осадки не ожидаются.

«Жителям западных, Житомирской и Винницкой областей следует быть готовыми к кратковременным дождям и грозам», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в субботу ожидается высокой – +25…+28 градусов. На юге Украины еще жарче, там термометры будут показывать +30ºС.

В Киеве 25 июля без существенных осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой.

Ранее сообщалось о погоде на 24 июля 2020 года.


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