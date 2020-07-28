Прогноз погоды на 29 июля 2020 года: дожди и грозы опять разделят Украину пополам

Важное Общество
Ник Петров0

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 июля в Украине жарко за исключением западных областей, а также Житомирщиы, Винницкой и части Киевской областей, где пройдут дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 29 июля 2020.
На большей части территории Украины тепло солнечно, лишь на Западе дожди. Фото: 24tv.ua.

Жара пока продолжает царить в Украине. В среду на большинстве территории страны в течение дня ожидается +30…+35 градусов тепла, а в западных областях +26…+30 градусов.

Западные области, а также Житомирщину и Винниччину днем накроют дожди и грозы. В остальных регионах прогнозируется жара и солнце.

Прохладнее всего будет на Волыни – от +26 до +28 градусов тепла. Жаркую погоду обещают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях – +31…+34 градуса тепла.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, с большей вероятностью во второй половине дня и вечером и также жарко с температурой до + 34 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 28 июля 2020 года.


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