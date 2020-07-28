Прогноз погоды на 29 июля 2020 года: дожди и грозы опять разделят Украину пополам

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 июля в Украине жарко за исключением западных областей, а также Житомирщиы, Винницкой и части Киевской областей, где пройдут дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Жара пока продолжает царить в Украине. В среду на большинстве территории страны в течение дня ожидается +30…+35 градусов тепла, а в западных областях +26…+30 градусов.

Западные области, а также Житомирщину и Винниччину днем накроют дожди и грозы. В остальных регионах прогнозируется жара и солнце.

Прохладнее всего будет на Волыни – от +26 до +28 градусов тепла. Жаркую погоду обещают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях – +31…+34 градуса тепла.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, с большей вероятностью во второй половине дня и вечером и также жарко с температурой до + 34 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 28 июля 2020 года.