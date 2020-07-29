У работника ЦИК обнаружили коронавирус

29.07.2020 18:57

Укринформ

В Центральной избирательной комиссии выявили случай заболевания COVID-19 и усилили карантинные меры.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезни в Комиссии, мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения — обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию ​​", — говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что поскольку такая ситуация сложилась во время подготовки к местным выборам 2020 года, задача ЦИК состоит в создании безопасных условий работы комиссии в целом и взаимодействии работников секретариата с посетителями в частности.

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Председатель ЦИК Олег Диденко подписал соответствующее распоряжение “Об обеспечении приема ЦИК представлений относительно кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий”.

Отмечается, что представление кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля по 5 августа включительно на втором этаже административного здания комиссии.

В ЦИК добавили, что с целью упрощения указанной процедуры и минимизации контактов между посетителями создана предварительная запись представителей субъектов представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий для предоставления документов по телефону: (044) 256 — 81 — 66.

Как сообщалось, по состоянию на 29 июля в Украине лабораторно подтверждено 67 597 случаев COVID-19, за последние сутки зафиксировано 1022 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru