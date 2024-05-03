О том, какой мнение сложилось у бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева относительно исхода боя Усик vs. Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Георгия Дрозда «Ушатайка».

По словам Ковалева, британец соответствующе не подготовился даже к бою с камерунцем Фрэнсисом Нганну, однако к схватке с Усиком может улучшить свои характеристики до отличных. Кроме того, после изучения бой «Цыганского короля» с Нганну, можно смело утверждать — «Тайсон сдулся», несколько недооценив камерунского боксера.

Экс-чемпион добавил:

Он вышел и думал, что будет легкий бой, а тот, наоборот, настроился, и вот так получилось.

Также, Ковалев полагает — у Усика гораздо больше навыков, позволяющих ему достичь победы, в частности, шансы на триумф составляют «60 на 40» в пользу нашего спортсмена, поскольку «Саня хитрый, находчивый, ловкий».

Ранее мы писали о том, что Фьюри хвастливо демонстрировал, как заметно улучшил форму в ожидании схватки с Усиком.