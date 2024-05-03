Советник руководителя ОПУ в интервью «24 каналу» прокомментировал дискуссии в ЕС относительно отправки иностранных войск в Украину. По его словам, эти обсуждения свидетельствуют о том, что европейские лидеры действительно видят угрозу в РФ, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского отметил, что в Европе сегодня говорят о типе войны, о количестве используемых Российской Федерацией ресурсов, а также о необходимости предоставления соответствующих ресурсов нашей стране.

Чиновник отметил, что дискуссии в европейских государствах свидетельствуют о том, что там приняли однозначное решение относительно финала российско-украинской войны, будущего нашей страны и Российской Федерации, а также будущего региона.

Подоляк добавил, что если война в Украине закончится неправильно, у европейских государств будет не то будущее, которое они хотели бы иметь.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что «Европа может умереть». Позже в интервью изданию The Economist глава государства объяснил, что он подразумевал, говоря о неутешительных перспективах региона.