Активисты «Нацкорпуса» приготовили «подарок» для Медведчука,Бойко, Рабиновича и Шария

Общество
Христина Качоровська0
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Активисты собрали пресс-конференцию, где рассказали, что вместе с многими общественными организациями обратились в Министерство юстиции с требованием запретить в Украине деятельность пророссйиских «ОПЗЖ» и «Партии Шария».

Активисты "Нацкорпуса"
Активисты «Нацкорпуса». Фото — poltava.to

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

С собой на брифинг представители «Нацкорпуса» принесли «подарочные» сертификаты на места в одно из СИЗО столицы:

«Мы все придерживаемся гуманитарных принципов. Поэтому, когда враги Украины заслуженно окажутся с СИЗО… Мы решили скинуться и купили 4 сертификата. Бойко, Рабинович, Медведчук и Шарий — вас уже ждут комфортные условия в СИЗО».

Напомним, ранее мы писали, скоклько стоят платные камеры в СИЗО.


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