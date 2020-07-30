Активисты «Нацкорпуса» приготовили «подарок» для Медведчука,Бойко, Рабиновича и Шария

Активисты собрали пресс-конференцию, где рассказали, что вместе с многими общественными организациями обратились в Министерство юстиции с требованием запретить в Украине деятельность пророссйиских «ОПЗЖ» и «Партии Шария».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

С собой на брифинг представители «Нацкорпуса» принесли «подарочные» сертификаты на места в одно из СИЗО столицы:

«Мы все придерживаемся гуманитарных принципов. Поэтому, когда враги Украины заслуженно окажутся с СИЗО… Мы решили скинуться и купили 4 сертификата. Бойко, Рабинович, Медведчук и Шарий — вас уже ждут комфортные условия в СИЗО».

Напомним, ранее мы писали, скоклько стоят платные камеры в СИЗО.