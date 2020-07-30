Организатору схемы завладения имуществом банка на 87 миллионов объявили подозрение

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30.07.2020 09:11

Укринформ

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по факту завладения мошенническим путем имуществом ПАО «Проминвестбанк», а также подделки документов или использования поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, участники преступной схемы использовали в нотариальных конторах поддельные официальные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, с целью неправомерного снятия с ипотеки и дальнейшего отчуждения залогового имущества в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования. В результате этого банковскому учреждению причинен материальный ущерб более чем на 87 млн ​​грн ", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве

Фото: пресс-служба ОГП

По материалам: ukrinform.ru