Под МВД прошла акция «Долой рейдеров от бизнеса!»
Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"
Фото, видео
30.07.2020 14:15
Укринформ
В Киеве возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция под названием «Долой рейдеров от бизнеса!».
Среди участников акции были представители бизнес-объединения «СЕО Club», Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Федерации работодателей Украины, ОО «Бизнес Варта», компании «Экония», ОО «Деловые украинские женщины», сообщает корреспондент Укринформа.
В МВД прошла акция «Долой рейдеров от бизнеса» / Фото: Олег Давыденко. Укринформ
По материалам: ukrinform.ru