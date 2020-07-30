Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Фото, видео

30.07.2020 14:15

Укринформ

В Киеве возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция под названием «Долой рейдеров от бизнеса!».

Среди участников акции были представители бизнес-объединения «СЕО Club», Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Федерации работодателей Украины, ОО «Бизнес Варта», компании «Экония», ОО «Деловые украинские женщины», сообщает корреспондент Укринформа.

В МВД прошла акция «Долой рейдеров от бизнеса» / Фото: Олег Давыденко. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru