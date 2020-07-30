Под МВД прошла акция «Долой рейдеров от бизнеса!»

Общество
Таисия Слепцова0
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Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Фото, видео

30.07.2020 14:15

Укринформ

В Киеве возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция под названием «Долой рейдеров от бизнеса!».

Среди участников акции были представители бизнес-объединения «СЕО Club», Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Федерации работодателей Украины, ОО «Бизнес Варта», компании «Экония», ОО «Деловые украинские женщины», сообщает корреспондент Укринформа.

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

В МВД прошла акция «Долой рейдеров от бизнеса» / Фото: Олег Давыденко. Укринформ

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

Под МВД прошла акция "Долой рейдеров от бизнеса!"

По материалам: ukrinform.ru


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