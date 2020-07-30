Среди больных COVID-19 на баварской ферме нет украинских граждан — генконсульство

30.07.2020 15:54

Укринформ

Среди 174 больных COVID-19 сезонных работников на сельскохозяйственном предприятии в немецкой Баварии нет владельцев украинских паспортов.

Об этом Укринформу сообщили в генеральном консульстве Украины в Мюнхене.

«Генконсульство безотлагательно связалось с администрацией округа и местным отделом здравоохранения с целью выяснения детальной информации в отношении количества инфицированных граждан Украины и состояния их здоровья. После тщательной проверки председатель округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер сообщил диппредставительству, что в списках инфицированных и помещенных на карантин отсутствуют лица с паспортами граждан Украины», — отметили в консульстве.

В диппредставительстве добавили, что по объяснению Бумедера, он, вспомнив об украинцах, оперировал предварительной информацией, которая касалась «лиц, вероятно, украинского происхождения, но документированных паспортными документами других государств».

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Как сообщалось, в конце прошлой недели на ферме в округе Дингольфинг-Ландау в Баварии была зафиксирована вспышка коронавируса среди сезонных рабочих, которые помогают собирать огурцы. Госпитализировали только одного человека, остальные находятся под карантином без права выходить из помещений. Они обеспечены питанием и всем необходимым.

Глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер заявлял, что "среди инфицированных — сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины".

По материалам: ukrinform.ru