В «ДНР» запугивают молодежь: источник рассказал, как «власти республики» пытаются удержать абитуриентов из ОРДЛО

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, как «власти» так называемой «ДНР» пытаются удержать молодежь на временно оккупированной территории Донецкой области. «Власти республики» пытаются предотвратить поступление абитуриентов из ОРДЛО в украинские ВУЗы.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

«Власти ДНР» пытаются предотвратить поступление молодежи из оккупированной Донецкой области в украинские ВУЗы. Для этого в ход пошла информационная пропаганда.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что пропагандисты «ДНР» выпускают сюжеты, в которых рассказывают, как же тяжело будет молодежи из «ДНР» учиться в украинских ВУЗах. Пропагандисты рассказывают, что якобы при поступлении в ВУЗы абитуриентов ждут экзамены, несмотря на отмену ВНО. Еще один фейк, который распространяют сепаратистские СМИ это то, что абитуриентов из Донецка никто не ждет в украинских ВУЗах. А еще пропагандистские СМИ пугают молодежь русофобией и тем, что без знаний украинского языка в украинских ВУЗах никак.

При этом ресурс отмечает, что сепаратистские СМИ молчат о том, что как раз из-за действий НВФ на КПВВ, абитуриенты не могут попасть на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, главный ВУЗ «республики» Донецкий Национальный Университет отказался от «бюджетных» мест по специальностям «журналистика» и «политология». Автор публикации отметил, что такие действия «руководства республики» еще больше подталкивают молодых людей из оккупированной Донецкой области покинуть пределы незаконной «республики».

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