Не намерен участвовать в этом «спектакле» — Козак отказался вести переговоры по Донбассу с Ермаком

Заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак заявил, что РФ больше не намерена участвовать в переговорах по Донбассу в формате советников лидеров стран «нормандской четверки».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Страна. ua».

Заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак, который в Кремле «курирует украинское направление», заявил, что РФ хочет выйти из формата переговоров по Донбассу на уровне политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Соответствующее письмо он направил представителям Франции, Германии и Украины.

Подтверждает данную информацию и Telegram-канал «Легитимный». Ресурс со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что Дмитрий Козак больше не хочет вести переговоры по Донбассу с главою Офиса президента Андреем Ермаком. Ресурс пишет, что взаимоотношения между Козаком и Ермаком окончательно испортились после безрезультатных переговоров советников стран лидеров «нормандской четверки», которые состоялись в Берлине 3-4 июля.

В свою очередь Telegram-канал «Луганский инсайд» пишет, что демарш Козака свидетельствует о том, что РФ будет менять стратегию на украинском направлении.

При этом автор данной публикации отметил, что Дмитрий Козак назвал переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в формате советников «бессмысленными».

«Я не намерен дальше участвовать в этом «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности», — резко заявил Козак.

Ресурс отмечает, что такое решение кремлевского «куратора по Донбассу» логичное. Автор публикации пишет, что здесь возникает лишь один вопрос: что же будет делать Кремль дальше?

Автор публикации предполагает, что «конкретику мы увидим уже в августе-сентябре».

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