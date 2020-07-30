В ГБР рассказали о “деле против Томоса”

30.07.2020 21:18

Укринформ

В рамках досудебных расследований Государственного бюро расследований не оспаривались и не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает пресс-служба бюро.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался пятый Президент Петр Порошенко, касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По его словам, оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве ГБР Романа Трубы и сейчас закрыто.

«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», — отметил Соколов.

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По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель Бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

«ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, до которых доведена позиция государственного бюро расследований», — резюмировал Соколов.

Как сообщалось, экс-президент Петр Порошенко в июне заявил, что в отношении его открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни из-за получения Украиной Томоса.

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Впоследствии Государственное бюро расследований подтвердило, что осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, совершивших деяния, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

По материалам: ukrinform.ru