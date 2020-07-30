За больничные из-за COVID-изоляцию украинцам компенсируют более 10 миллионов

30.07.2020 19:23

Укринформ

Фонд социального страхования выплатит более 10 млн грн лицам, получившим больничные листы для изоляции от COVID-19.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

"По состоянию на сегодня ФССУ принял на оплату больничные листы, выданные из-за изоляции от COVID-19 на сумму более 10 млн гривень. Больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области — выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 миллиона гривень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью предотвратить риски распространения пандемии.

Потерянный за время самоизоляции под медицинским контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины.

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Финансирование пособий в случае изоляции от коронавирусной болезни осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с постановлением правительства.

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Решение о направлении на самоизоляцию под медконтролем с выдачей листка нетрудоспособности принимает врач при наличии оснований — открыть такой больничный на период карантина возможно в дистанционном режиме, с помощью средств телефонной связи.

Сумма выплат от Фонда за время изоляции составит 50% от среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа, и 100% среднего дохода — для медицинских работников.

По материалам: ukrinform.ru