Дело в отношении Порошенко «за получение Томоса» закрыли

О закрытии дела во время брифинга сообщил и. о. директора Госбюро расследований Александр Соколов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Соколов объяснил, что дело против пятого президента открыли не из-за получения Томоса или создания ПЦУ, а из-за отмены регистрации УПЦ КП. Дело зарегистрировали, потому что было соответствующее решение суда:

«Дело регистрировали ещё во время экс-директора ГБР Романа Трубы, но сейчас она закрыто. Во время досудебного расследования мы не занимались вопросом получения Томоса», — уточнил Соколов.

Он добавил, что дело открыли по иску прихожан УПЦ КП. Они жаловались, что не могут свободно посещать храмы своей епархии:

«Мы провели досудебное расследование, оценили все факты и провели все следственные действия. Не обнаружив никаких нарушений, которые бы подпадали по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) мы закрыли дело».

Напомним, ранее мы писали, что в ГБР подтвердили, что расследуют дело о получении Томоса.