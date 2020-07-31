Дело в отношении Порошенко «за получение Томоса» закрыли

Общество
Христина Качоровська0
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О закрытии дела во время брифинга сообщил и. о. директора Госбюро расследований Александр Соколов.

Получение Томоса
Получение Томоса. Фото — sprotyv.info

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Соколов объяснил, что дело против пятого президента открыли не из-за получения Томоса или создания ПЦУ, а из-за отмены регистрации УПЦ КП. Дело зарегистрировали, потому что было соответствующее решение суда:

«Дело регистрировали ещё во время экс-директора ГБР Романа Трубы, но сейчас она закрыто. Во время досудебного расследования мы не занимались вопросом получения Томоса», — уточнил Соколов.

Он добавил, что дело открыли по иску прихожан УПЦ КП. Они жаловались, что не могут свободно посещать храмы своей епархии:

«Мы провели досудебное расследование, оценили все факты и провели все следственные действия. Не обнаружив никаких нарушений, которые бы подпадали по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) мы закрыли дело».

Напомним, ранее мы писали, что в ГБР подтвердили, что расследуют дело о получении Томоса.


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